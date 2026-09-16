Эти вопросы требуют немедленных ответов. Стране нужны не обещания на десятилетия вперёд, а конкретные решения, которые улучшают жизнь людей уже сегодня. Именно поэтому ЛДПР идёт на выборы с программой "100 дней преобразования России". Мы знаем, что делать, и предлагаем начать с главного – с человека, его семьи, доходов, безопасности и будущего.

ЛДПР выступает за справедливую индексацию доходов, реальную поддержку пенсионеров, семей с детьми и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Государство обязано помогать тем, кто работает, воспитывает детей и честно выполняет свой долг перед страной.

Мы предлагаем кардинально изменить подход к жилищной политике: сделать квартиры доступными для молодых семей, специалистов и всех, кто нуждается в улучшении условий. Дом – это не просто квадратные метры, а место, где рождаются семьи и строится будущее России.

Мы знаем, как навести порядок в этой сфере: обеспечить прозрачность тарифов, усилить контроль над управляющими компаниями и заставить их работать в интересах людей, а не превращать коммунальные платежи в бесконечную финансовую нагрузку.

России нужны новые производства, современные технологии и сильная промышленность. Мы поддержим отечественных производителей, создадим условия для бизнеса, вернём стране технологическое лидерство и обеспечим достойные зарплаты на каждом рабочем месте.

Качество жизни не должно зависеть от того, родился человек в столице или в небольшом городе. В каждом регионе должны быть хорошие дороги, доступная медицина, современные школы и возможности для самореализации. Мы добьёмся сбалансированного развития всех территорий.

Поддержка образования, науки, спорта и патриотическое воспитание молодёжи – это наш вклад в сильную Россию завтрашнего дня. Особое внимание мы уделяем помощи участникам СВО и их семьям, обеспечивая им всестороннюю защиту и заботу.

Но никакие изменения невозможны без участия граждан. Выборы – это не просто дата в календаре, а возможность решить, каким будет следующий этап развития страны. Каждый голос имеет значение. Если вы хотите перемен, сильной экономики, справедливой социальной политики и уверенного будущего для своих детей – приходите на выборы.

Поддержите ЛДПР. Мы не просто говорим о проблемах – мы предлагаем решения.

Мы знаем, что делать.