Был модником и брал пистолет в туалет: раскрылись тайны Фантомаса из Новосибирска

О деталях похождений легендарного грабителя рассказал КП-Новосибирск.

Фантомас прославился серией налетов на банки. Всего на его счету оказалось девять ограблений. Перед серьезными преступлениями мужчина, по словам источника КП-Новосибирск, тренировался на офисах микрозаймов.

– Ему было важно не столько унести значительную сумму, сколько потренироваться перед серьезными налетами, – рассказал собеседник издания.

К преступлениям мужчина подходил тщательно. Оружие он приобретал нелегально через тайники. Во время обыска у него нашли два пистолета и два пистолета-пулемета.

– Он был готов к тому, что в любой момент на него могут выйти. Опасаясь этого, всё время держал оружие при себе – даже в туалет ходил с пистолетом. Был готов в любой момент отстреливаться, – рассказал источник.

Не менее тщательно налетчик скрывал свою личность. Он действовал в перчатках и надевал ту самую силиконовую маску, которая и подарила ему знаменитое прозвище. Следователям долго не удавалось получить биологические следы, которые могли бы помочь установить преступника.

При этом у Фантомаса был совсем другой образ жизни. По словам собеседника издания, мужчина следил за внешностью, собирал дорогую обувь и тратил немало денег на туалетную воду.

Задержали налетчика практически случайно. После очередного ограбления банка он попытался скрыться на велосипеде. Человека в маске заметил сотрудник уголовного розыска, который в тот момент находился в отпуске. Полицейский вызвал подкрепление и мужчину задержали.

Теперь следствие, вероятнее всего, будет прекращено. Легендарный новосибирский грабитель умер.