В Кузбассе 19-летний лихач на "Гранте" убил друзей об грузовик - жуткие кадры

Как сообщили в ГУ МВД по Кузбассу, ДТП произошло 15 сентября около 19:50 на улице 40 лет Октября в Прокопьевске.

– Предварительно установлено, что 19-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся впереди грузовым автомобилем "ГАЗ-3309", – раскрыли детали в ведомстве.

Двое 18-летних пассажиров легковушки погибли до приезда медиков. Сам водитель госпитализирован.

Полицейские установили, что с начала года водитель уже несколько раз попадался на превышении скорости.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ. В качестве наказания предусматривается до 7 лет лишения свободы. Уточняется, что будут также проведены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы.

Напомним, ранее в Сети также появлялась информация о серьезном ДТП в Таштаголе – там автомобилист сбил двух девушек.