Протаранил двух девушек на "зебре": в Кузбассе произошло жуткое ДТП

В соцсетях появились сообщения о жестком ДТП в Таштаголе у Ноградского рынка. По данным автора поста, машина сбила двух девушек.

В комментариях люди пытаются понять, как такое могло произойти. Некоторые предположили, что водителя ослепило солнце. Другие недоумевают: как можно было не заметить пешеходов и так нагло на них наехать. Кто-то высказал версию, что водитель отвлёкся на телефон.

– Это просто ужас. Он что, не видел что они зашли на переход? Что бы там его не ослепило, ты подъезжаешь к пешеходному переходу, – возмутилась одна из подписчиц.

Также, читатели сообщили, что пострадали мать с дочерью.

На видеозаписи, опубликованной в паблике "Инцидент Кузбасс", действительно можно заметить, что водитель, движется прямо на девушек не смотря на то, что они уже шли по пешеходному переходу.

На кадрах также заметен еще один человек, который начал переходить "зебру" с противоположной стороны, и, заметив жуткое происшествие, просто прошел мимо.

Напомним, что это не первый случай, когда в Кузбассе сбивают пешеходов прямо на "зебре". Ранее VSE42.RU сообщал, как в Новокузнецке сбили женщину на пешеходом переходе – момент попал на видео. А в июле инкассатор на высокой скорости сбил велосипедиста.