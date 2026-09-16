Гнилые и больные деревья? Власти уточнили, из чего будут делать плиты на мегазаводе под Кемеровом

Ранее глава Кузбасса Илья Середюк опубликовал пост, в котором сообщил, что на деревообрабатывающем заводе в Кемерове будут выпускать плиты для мебельного производства и строительной отрасли.

– Сырье для продукции – старые, больные, гнилые деревья. Даже при этом инвестор возместит срубленные участки леса – за каждое дерево высадит два, – написал тогда губернатор.

Это вызвало вопросы у местных жителей. Ситуацию объяснили представители министерства лестного комплекса и охотхозяйства региона.

– Комбинат будет производить не мебель, а плиты, и не из "гнилых деревьев", а из перестойного леса, который, если его не использовать, сгниет. Деревья стареют и умирают как все живое, необходимо обеспечить их использование для экономики и во благо людям, – написали представители ведомства.

В Кузбассе лес прирастает на 9 млн кубов в год, а вырубают 700 тысяч.

В министерстве подчеркнули: старую древесину нужно вовремя убирать и высаживать молодые хвойные деревья. Их сажают с запасом – около 3500 штук на гектар, выживут только самые сильные. Обязательство по восстановлению берет на себя инвестор под контролем государства.

– По факту это и есть старые, больные и гнилые деревья, если упрощать для людей. Он ведь пишет не для лесопатологов, – продолжили в ведомстве.

Плиты делают из низкосортной древесины – речь о ДСП и ДВП (МДФ). Бытовое понятие "гнилая древесина" призывают не путать с промышленным: труху никто не прессует. Речь о сырье, которое для досок брак, а для плит – основа. Министерство ссылается на стандарты ГОСТ 10632-2014 и ГОСТ 32274-2021, которые разрешают использовать неделовую древесину и отходы. Требования предъявляются к готовой плите, а не к виду исходного бревна.

Напомним, ранее редакция VSE42.Ru подробнее писала о том, чем займется суперзавод под Кемеровом.