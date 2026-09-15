Гниль в дело: мебель и дома на мегазаводе под Кемеровом будут делать из больных деревьев - губернатор

В середине 2027 года в Кемерове планируют запустить деревообрабатывающий завод. Здесь будут выпускать плиты для мебельного производства и строительной отрасли. Об этом рассказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.



Отметим, что особенность предприятия – сырье.

– Сырье для продукции – старые, больные, гнилые деревья. Даже при этом инвестор возместит срубленные участки леса – за каждое дерево высадит два, – написал губернатор.

Мощность производства составит почти полмиллиона кубометров плит в год. Чтобы не пускать такой поток фур на городские дороги, инвестору помогли решить вопрос с подведением железнодорожных путей. Также губернатор поручил просчитать возможность строительства прямой дороги от завода к Северо-Западному обходу Кемерова.

Напомним, ранее редакция VSE42.Ru подробнее писала о том, чем займется суперзавод под Кемеровом.