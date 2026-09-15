Инвестиции на 8 млрд: чем займется суперзавод под Кемеровом

На площадке комбината "Кемеровский ДОК" более 350 специалистов монтируют производственное оборудование и объекты энергетической инфраструктуры. Уже готовы фундаменты цеха древесных плит, стены и кровля, на прилегающих участках укладывают асфальт. Идет установка прессо-формовочного и сушильного участков, монтаж веерных охладителей, энергетической станции, фундаментов под оборудование для производства щепы и стружки и автоматизированного склада.



Предприятие уже получило 68% запланированного объема ключевого оборудования. Активная фаза монтажа продлится до третьего квартала 2027 года.



В августе 2026 года заключен договор целевого льготного займа с Фондом развития промышленности Кузбасса. Первый транш – 10 млн рублей, общая сумма займа – 200 млн рублей. Средства направят на покупку части высокотехнологичной линии по производству плит с прессом непрерывного действия.



Особое внимание губернатор обратил на планы предприятия в сфере лесовосстановления: на каждое вырубленное дерево придется два высаженных.



Проектная мощность комбината составит 450 тысяч кубометров древесно-стружечных плит в год. Продукцию будут использовать в мебельном производстве и строительстве. По словам Ильи Середюка, новое производство позволит уйти от импорта ряда видов продукции и даст импульс развитию мебельной отрасли.



Для логистики поручено проработать строительство двухполосной дороги, связывающей предприятие с Северо-Западным обходом Кемерова.



Проект реализуется по соглашению с правительством Кузбасса, подписанному на Петербургском международном экономическом форуме. В 2026 году Минпромторг РФ включил предприятие в перечень приоритетных инвестиционных проектов для развития лесного комплекса.

– Создание нового деревообрабатывающего производства будет иметь мощный системный эффект для экономики Кузбасса. В первую очередь – позволит уйти от импорта ряда видов продукции. Кроме того, это поможет развитию мебельного производства. А в перспективе мы сможем освоить выпуск готовых блоков для быстровозводимых деревянных строений, очень востребованных в строительной индустрии, – отметил Илья Середюк.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что инвестиции составят больше 8 млрд рублей.