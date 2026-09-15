У владельца шахты "Инская" арестовали имущество на 1,32 млрд рублей

Арбитражный суд Новосибирской области арестовал банковские счета и имущество 43-летнего владельца обанкротившейся шахты "Инская" Дениса Немыкина на сумму 1,32 млрд рублей.

– Как следует из определения суда по иску конкурсного управляющего Олега Гребенюка, обеспечительные меры также включают запрет на регистрационные действия с долями в компаниях, недвижимостью и транспортом ответчика, – пишет "Коммерсантъ".

Уточняется, что при списании средств со счетов предпринимателю сохранят прожиточный минимум.

– В июне 2025 года в ООО "Шахта "Инская"" было введено наблюдение, а в марте 2026-го признано банкротом, – подчеркивается в публикации.

Напомним, в ноябре 2024 года генерального директора Дениса Немыкина и фактического владельца шахты Юрия Байченко арестовали после скандала с невыплатой зарплаты горнякам. Их обвиняют в невыплате заработной платы, сокрытии денежных средств организации и злоупотреблении полномочиями . Добыча угля на предприятии сейчас не ведется.

Напомним, ранее редакция VSE42.Ru также писала о том, что было арестовано имущество обвиняемых на 42 млн рублей, а также сама шахта, её стоимость оценивается в 1 млрд рублей.

В марте этого года суд заставил Дениса Немыкина и Юрия Байченко заплатить 43 млн рублей.