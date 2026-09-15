В Кузбассе осудили владельца криминальной легенды – он похищал и убивал

Киселёвский городской суд признал виновным в многочисленных преступлениях Александра Терешенкова – собственника АО "Разрез "Инской", сказано в картотеке судебных дел. Бизнесмена обвиняли в похищении человека, убийстве похищенного, невыплате зарплаты, даче взятки в особо крупном размере, использовании поддельных платёжных средств. Приговор не вступил в силу, на него подано три апелляции.

По делу проходил коллега собственника Владимир Воробей, которого обвиняли только в невыплате зарплаты, однако уголовное дело прекратили из-за истечения срока давности.

Как уточняет бизнес-портал "Авант-Партнёр", Терешенкова приговорили к 14 годам строгого режима. Предприниматель, указывает издание, убил своего бизнес-партнёра из Москвы в 2007 году. В 2020 году стал собственником АО "Разрез "Инской", безуспешно пытался вывести его из внешнего управления, но в июне 2020 года компанию признали банкротом. В апреле 2025 года в рамках банкротства с руководителей взыскали 546 млн рублей. В июле 2025 года имущество АО "Разрез "Инской" купило ООО "Интмек", которое затем стало ООО "Шахта "Инская" – оно тоже скандально обанкротилось в марте этого года.

Напомним, история "Инского" прогремела на всю страну и коснулась даже экс-губернатора Амана Тулеева. По делу о вымогательстве акций разреза попали в колонию экс-глава кузбасского СК Сергей Калинкин, экс-замгубернатора Александр Данильченко и другие чиновники. Бизнесмен Александр Щукин – один из основных фигурантов – до приговора не дожил.

Шахта "Инская" подхватила криминальную эстафету. В ноябре 2024 года генерального директора Дениса Немыкина и фактического владельца шахты Юрия Байченко арестовали после скандала с невыплатой зарплаты горнякам. По версии следствия, с октября 2023-го по декабрь 2024 года боссы шахты не выплатили зарплату 405 горнякам на сумму 77 млн рублей, скрыли от налоговой более 106 млн рублей.

Сейчас обвиняемые ждут суда. А марте этого года их заставили заплатить 43 млн рублей.