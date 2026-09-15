Забирали по 5 шуб и убегали: благотворительность в Тюмени превратилась в дикость

В Тюмени прошла благотворительная акция по бесплатной раздаче шуб и пуховиков. По словам представителей салона, такого количества желающих они не ожидали. В какой-то момент ситуация полностью вышла из-под контроля.

– Образовалась давка, вещи разбирали очень быстро. Нам было даже немного страшно, такое мы видели впервые, – признались сотрудники магазина.

По их словам, часть посетителей пришла не столько за помощью, сколько за возможностью бесплатно забрать вещи. В итоге организаторам пришлось завершить акцию раньше запланированного срока.

Очевидицей происходящего стала местная блогер. Она рассказала, что сначала магазин пытался контролировать поток посетителей: людей запускали небольшими группами по 5–10 человек, с каждым работал консультант, а в качестве ограждения использовали стулья и стенды.

Однако затем ситуация усугубилась.

– В моменте люди начали пытаться "проскочить", пока охрана отворачивалась. Потом уже в наглую лезли, ругались. Большинство как дикари начали забегать, ронять все вещи, набирать себе по 3–5 изделий и просто убегать, – поделилась блогер.

Как пишет Megatyumen.ru, в соцсетях представители магазина официально подтвердили факт давки.