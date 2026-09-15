По мнению политика, за последние 20 лет российское общество прошло через серьезные испытания, включая санкционное давление, попытки внешнего влияния и экономические потрясения, но не растеряло традиций и внутренней сплоченности. Ни один другой народ не смог бы пройти этот путь с таким же достоинством и внутренней силой, не поддавшись при этом на провокации

– Российский народ стал по-настоящему единым, – отметил он, подводя итог этим переменам.

Во времена президентства Дмитрия Медведева ключевой темой государственной повестки была "модернизация", и он объяснил, чем это понятие отличается от нынешнего курса на лидерство. Модернизация предполагала, что технологическую базу можно обновлять за счет широкой международной кооперации, тогда как нынешняя задача заключается в том, чтобы обеспечить собственные технологии по критически важным направлениям, не отказываясь при этом от участия в мировой экономике.