Как отметила гинеколог-эндокринолог Лилия Афанасьева в беседе с NEWS.ru, в осенний период женщинам полезно дополнить рацион орехами и авокадо. По словам врача, такая пища способствует поддержанию гормонального баланса.

– Чтобы поддержать женский гормональный баланс осенью, нужно, в частности, изменить правила питания. Добавляем жиры на завтрак – строительный материал для женских половых гормонов: авокадо, оливковое масло, жирную рыбу, орехи и яйца, – сказала медик.

В качестве гарнира подойдут цельные крупы – бурый рис, овсянка и гречка: они помогают избегать скачков сахара в крови и дают организму энергию, добавила Афанасьева.

Специалист также призвала уменьшить количество кофеина и сахара в рационе. Они ненадолго бодрят, однако перегружают надпочечники и способствуют повышению уровня кортизола – гормона стресса. Одновременно врач рекомендовала есть больше клетчатки: благодаря ей организм может вовремя избавляться от избытка эстрогенов через кишечник.