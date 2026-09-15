Выманили лакомством: красноярские пожарные вытащили котенка из-под земли

Все произошло в Ачинске, когда местная жительница спешила с котенком на прием к ветеринару. Пушистый серый малыш внезапно выскочил из переноски и бросился бежать по улице. Через несколько мгновений он провалился в щель канализационного люка.

Женщина попыталась помочь питомцу, однако сверху колодец был придавлен тяжелой бетонной плитой. Сдвинуть ее самостоятельно она не смогла, поэтому вызвала пожарных.

Прибывшие сотрудники подняли плиту с помощью лома. Один из спасателей спустился в колодец по штурмовой лестнице.

Котенок от страха забился в узкое отверстие и практически не мог двигаться. Однако спасатели выманили малыша лакомством, пишут sibnovosti.ru.

В итоге питомца удалось благополучно достать из колодца и передать хозяйке.

Похожая ситуация была и в Кузбассе. Не так давно новокузнецкие спасатели вытаскивали собаку из заброшенной 9-метровой штольни.