Задержка почти три дня: застрявшие в Сочи тюменцы наконец добрались домой

По данным онлайн-табло аэропорта Рощино, самолет, который должен был прибыть в Тюмень еще рано утром 12 сентября, приземлился только вечером 14 сентября.

Утренние рейсы из Сочи за 13 сентября также прибыли в Тюмень с серьезным опозданием – вечером 14 сентября и утром 15 сентября. При этом часть рейсов из Сочи за 14 и 15 сентября уже перенесли на 17 сентября.

Задержки затронули и обратные вылеты. Самолеты из Рощино в Сочи отправлялись с опозданием до 62 часов.

Сейчас еще два рейса из Тюмени в Сочи, которые должны были отправиться 15 сентября, перенесли на 17 сентября – фактически на двое суток.

Как пишет Nash Gorod, воздушное сообщение с Сочи оказалось парализовано вечером 11 сентября. Около 23:00 Росавиация ввела ограничения на взлет и посадку из-за угрозы беспилотников. Движение в аэропорту курортного города оставалось ограниченным примерно до 9:00 12 сентября.

Напомним, накануне почти на сутки задержали рейс из Кемерова в Сочи, а из Новокузнецка и вовсе отменили.