Тюменцам разрешили платить не деньгами, а листиками

Необычную акцию устроила одна из городских кофеен в Тюмени.

– В детстве собирали листья и думали: "Когда-нибудь они точно будут деньгами". Этот день настал, – написали представители кофейни в соцсетях.

Правда, полностью перейти на новую валюту тюменцам пока не разрешат. Акция действует только по вторникам и четвергам с 14:00 до 16:00.

У листьев уже появился собственный курс. Маленький листик оценивают в 5 рублей, большой – в 10 рублей.

За осеннюю "наличку" предлагают купить американо, капучино, латте или какао объемом 350 миллилитров. Об этом пишет Nash Gorod.