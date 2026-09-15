Скандал на концерте «Зверей»: продюсер из Новосибирска назвал возможные причины

Поводом для конфликта стала ситуация во время концерта, когда зрители не поддержали артиста во время исполнения одной из песен. Рома Зверь эмоционально отреагировал на зал, после чего история быстро разлетелась по СМИ.

По мнению музыкального продюсера Юрия Турцева, здесь возможны два варианта. Первый – осознанный пиар.

– В последнее время о группе и её лидере говорят не так часто, как раньше. Подобные истории быстро разлетаются по СМИ и социальным сетям, поэтому нельзя исключать, что конфликт мог дополнительно привлечь внимание к артисту, – сказал он.

Вторая версия – неудачная реакция на зрителей, которые не стали подпевать.

– Не всегда публика будет подпевать артисту. Сегодня многие приходят на концерты, чтобы послушать музыку, снять видео или просто насладиться атмосферой. Это нормально. На мой взгляд, даже если артисту не понравилась реакция зала, подобные высказывания в адрес зрителей недопустимы. Артист такого уровня должен уважать свою аудиторию, – отметил Юрий Турцев.

Он добавил, что слушатели имеют право по-разному проявлять эмоции на концертах. А уважение к публике, по его мнению, остается одним из главных условий долгой творческой карьеры. Об этом пишет Om1 Новосибирск.