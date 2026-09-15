В Госдуме рассмотрят законопроект об установлении минимальной пенсии для неработающих граждан на уровне 50 000 рублей. Однако кандидат экономических наук Константин Добромыслов назвал эту инициативу финансово невыполнимой.

В беседе с Pravda.Ru доцент кафедры труда и социальной политики РАНХиГС назвал главные причины, почему проект не будет реализован в текущих условиях:

Отсутствие бюджета. У Социального фонда нет источников финансирования для таких расходов. Предложенная сумма в полтора раза превышает среднюю пенсию по стране.

У Социального фонда нет источников финансирования для таких расходов. Предложенная сумма в полтора раза превышает среднюю пенсию по стране. Социальная несправедливость. Уравнивание выплат вызовет недовольство населения. Граждане с трудовым стажем 5 лет и 50 лет будут получать одинаковую сумму.

Уравнивание выплат вызовет недовольство населения. Граждане с трудовым стажем 5 лет и 50 лет будут получать одинаковую сумму. Нарушение регионального принципа. Сейчас минимальная пенсия жестко привязана к прожиточному минимуму конкретного региона. Законопроект предлагает единую фиксированную ставку для всей страны.

По мнению эксперта, для реализации подобных инициатив требуется фундаментальный пересмотр налоговой нагрузки. На данный момент государство продолжит использовать действующий механизм: пенсионерам с нехваткой стажа будут доплачивать до уровня регионального прожиточного минимума.