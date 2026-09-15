Общество

Мытье рук не поможет: как смартфон тайно возвращает вам микробы

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал один привычный предмет, который может незаметно стать разносчиком недугов.

В беседе с Pravda.Ru медик отметил, что смартфон легко становится переносчиком опасных инфекций. Бактерии и вирусы с поручней общественного транспорта или дверных ручек попадают на руки, а затем переносятся на экран гаджета. Наибольший риск несут общественные туалеты: там на устройство оседают возбудители кишечных заболеваний.

– Главный фактор переноса – не сам смартфон, а окружающие предметы, которых человек касается руками. С них инфекция может попасть сначала на смартфон, а затем в организм. Речь идет, например, о респираторных инфекциях: капельки слюны, оседающие на предметах, попадают на руки, а затем на устройство, – объяснил эксперт.

Как безопасно очистить смартфон и защитить здоровье:

  • Протирайте аппарат после общественных мест. Делайте это сразу после мытья рук.
  • Откажитесь от спиртовых антисептиков. Агрессивные жидкости растворяют клей экрана и повреждают олеофобное покрытие.
  • Используйте микрофибру. Сухая чистка специальной салфеткой механически и безопасно удаляет бактериальный налет.
  • Убирайте телефон во время еды. Использование гаджета за столом переносит патогены в пищу и нарушает нормальный процесс пищеварения.
Фото: magnific.com / magnific
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