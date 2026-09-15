Композитор, лауреат Государственной премии СССР, народный артист России Владимир Дашкевич разрушил миф о том, что классические произведения расслабляют мозг. Эксперт раскрыл, какие звуки лучше остальных справятся с острой тревогой.
Первый час после нервного потрясения критически важен для восстановления психики. Ученые доказали, что звуки помогают мозгу справиться с острым стрессом. Однако привычные методы работают не всегда.
Композитор Владимир Дашкевич в беседе с Pravda.Ru подчеркнул, что профессионального термина "расслабляющая музыка" не существует. Популярные медицинские мелодии для релаксации часто имеют низкое качество и не приносят пользы.
Какую музыку слушать в кризис:
- Рок. Динамичные композиции выводят из ступора эффективнее медленных мелодий, давая импульс к действию.
- Классика – только для подготовленных. Произведения Баха и Моцарта требуют интеллектуального напряжения. Навязывать классику человеку без музыкального бэкграунда в момент стресса бесполезно.
Альтернативные способы восстановления:
- Полная тишина. Своевременный отдых без внешних стимулов часто лечит лучше любого звукового фона.
- Исключение резких шумов. Особенно по утрам, чтобы избежать дополнительного давления на нервную систему.
- Смена обстановки. Кратковременный отдых на природе мгновенно снижает уровень гормона стресса – кортизола.
- Коррекция питания. Врачи рекомендуют добавить в рацион зелень: микроэлементы в ее составе физиологически снижают тревожность.
Главная задача искусства – не усыплять, а стимулировать активность и помогать находить выход из сложных ситуаций.