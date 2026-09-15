Здоровье

Моцарт не поможет, рок сможет: какая музыка реально снимает острую тревогу

Композитор, лауреат Государственной премии СССР, народный артист России Владимир Дашкевич разрушил миф о том, что классические произведения расслабляют мозг. Эксперт раскрыл, какие звуки лучше остальных справятся с острой тревогой.

Первый час после нервного потрясения критически важен для восстановления психики. Ученые доказали, что звуки помогают мозгу справиться с острым стрессом. Однако привычные методы работают не всегда.

Композитор Владимир Дашкевич в беседе с Pravda.Ru подчеркнул, что профессионального термина "расслабляющая музыка" не существует. Популярные медицинские мелодии для релаксации часто имеют низкое качество и не приносят пользы.

Какую музыку слушать в кризис:

  • Рок. Динамичные композиции выводят из ступора эффективнее медленных мелодий, давая импульс к действию.
  • Классика – только для подготовленных. Произведения Баха и Моцарта требуют интеллектуального напряжения. Навязывать классику человеку без музыкального бэкграунда в момент стресса бесполезно.

Альтернативные способы восстановления:

  • Полная тишина. Своевременный отдых без внешних стимулов часто лечит лучше любого звукового фона.
  • Исключение резких шумов. Особенно по утрам, чтобы избежать дополнительного давления на нервную систему.
  • Смена обстановки. Кратковременный отдых на природе мгновенно снижает уровень гормона стресса – кортизола.
  • Коррекция питания. Врачи рекомендуют добавить в рацион зелень: микроэлементы в ее составе физиологически снижают тревожность.

Главная задача искусства – не усыплять, а стимулировать активность и помогать находить выход из сложных ситуаций.

Фото: magnific.com / cookie_studio
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