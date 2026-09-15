Юрист: требование показать паспорт часто нарушает права россиян

Как рассказал юрист Александр Манько в беседе с изданием "Абзац", граждане России не должны предъявлять паспорт по первому же запросу. В некоторых ситуациях такое требование может ущемлять их права. Например, соискатели вправе не демонстрировать документы во время собеседования при приёме на работу.

Если HR запрашивает скан паспорта "для проверки службой безопасности" до оформления трудового договора, это незаконно. Паспортные данные нужны работодателю только при заключении договора, а сбор данных на этапе знакомства нарушает закон "О персональных данных, – пояснил правозащитник.

Кроме того, не следует предъявлять или оставлять паспорт сотрудникам проходных в бизнес-центрах, частных медицинских учреждениях, школах, детсадах, фитнес-клубах, салонах красоты и автосервисах, передает издание REGIONS.Ru.

По словам эксперта, главный принцип простой: если организация по закону не обязана хранить копию вашего паспорта, как банки, гостиницы или нотариусы, вы можете спокойно отказаться.