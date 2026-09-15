В Липецкой области мать судилась с сельсоветом из-за фото детей в Сети

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, жительница Усманского округа обратилась в суд после того, как фотографии ее детей использовали в видеопрезентации ко Дню села Бреславка. Презентацию показали на самом мероприятии, а затем разместили в паблике Бреславского сельсовета во "ВКонтакте" и официальном сообществе местного досугового центра.

Женщина посчитала использование снимков незаконным и потребовала компенсацию размере 100 тысяч рублей. Однако районный суд, а затем и Липецкий областной суд отказали.

Как установили суды, дети посещали досуговый центр и участвовали в различных культурных мероприятиях. Фотографии с этих событий ранее публиковались на официальных страницах учреждения. При этом часть снимков для публикации передала сама мать.

Суд отметил, что фотографии были сделаны в общественных местах во время публичных мероприятий. При этом дети не являлись главным объектом съемки – снимки использовались для рассказа о проведении Дня села и других культурно-массовых мероприятий.