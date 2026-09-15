Гнили больше недели: трупы свиней обнаружили среди шин в Тюменской области

Туши свиней обнаружили в Голышмановском районе на свалке заброшенных шин, сообщают тюменские депутаты.

– На зреющем пшеничном поле больше недели гнили туши свиней, отравляя воздух, почву и будущий урожай, а трупы растаскивали птицы и хищники, – рассказали общественные избранники.

По их данным, место, где обнаружили животных, относится к землям сельскохозяйственного назначения. Продукты разложения могли попасть в почву, что потенциально способно повлиять на ее состояние и плодородие.

Что стало причиной появления туш на свалке, пока неизвестно. Одной из версий депутаты называют возможное распространение африканской чумы свиней.

Nash Gorod отправил письменный запрос в администрацию Голышмановского муниципального округа для разъяснения ситуации.