Заболеваемость ОРВИ резко взлетела в Кузбассе

По данным регионального Роспотребнадзора, в период с 31 августа по 6 сентября в Кемеровской области зафиксировано 7,9 тысячи случаев острых респираторных вирусных инфекций, что на 30,1% выше предыдущей недели.



В рамках еженедельного мониторинга специалисты исследовали клинический материал от 232 больных с признаками ОРВИ. Этиологический фактор установлен в 44 случаях – у всех пациентов идентифицированы вирусы негриппозной природы. Вирусы гриппа в регионе пока не циркулируют.



В ведомстве напомнили о мерах профилактики. Для снижения риска заболевания рекомендуется соблюдать правила личной гигиены – мыть руки после посещения общественных мест и прогулок, по возможности избегать массового скопления людей, использовать средства индивидуальной защиты в местах скопления людей, меняя маску раз в 2–3 часа. Также стоит не пренебрегать влажной уборкой квартиры, вести здоровый образ жизни и регулярно проветривать помещения. В Роспотребнадзоре советуют ограничить контакты с людьми с признаками респираторных заболеваний – насморком, кашлем, температурой, а при появлении этих симптомов у себя обратиться к врачу.