Гёте-Институт закрывает филиал в Сибири после 30 лет работы

По требованию российских властей новосибирский Гёте-Институт прекратил свою работу. О закрытии представительства организация рассказала на официальном сайте, передает Om1 Новосибирск.

Как следует из заявления, 7 сентября работники всех подразделений в России получили предписание остановить деятельность с 13 сентября 2026 года. Новосибирском эта мера не ограничилась, решение распространяется и на Гёте-Институты в Москве и Санкт-Петербурге.

Обращаясь к партнёрам, преподавателям немецкого и участникам курсов, представители Гёте-Института выразили благодарность за совместную работу. По их словам, в течение 30 лет они сообща развивали культурные связи между Россией и Германией и поддерживали интерес к немецким языку и культуре.