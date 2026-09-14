Решение по отоплению приняли для Кемеровского округа, но не для Кемерова

Отопительный сезон в Кемеровском округе стартует во вторник, 15 сентября, сообщает СГК.

– 15 сентября приступаем к запуску тепла потребителям Кемеровского муниципального округа. Соответствующий документ о начале отопительного сезона 2026-2027 гг. подписал глава округа Дмитрий Павлов, – сказали в компании.

В округе СГК поставляет тепло на Металлплощадку, Сухово и несколько многоквартирных домов и социальных объектов.

Ресурсникам рекомендовано во вторник подать тепло в соцобъекты, жилфонд и остальным потребителям.

В Кемерове решение о старте отопительного сезона ещё не приняли, постановления на сайте мэрии нет.

Напомним, о запуске отопления 15 сентября уже объявили в Новокузнецке и других территориях.