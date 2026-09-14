Как объяснил в беседе с РИАМО руководитель юридического агентства KDA-Lawyers Дмитрий Костин, продавца, выдающего массовую продукцию с китайского маркетплейса за дизайнерское изделие, можно привлечь к ответственности. Для этого специалист посоветовав обратиться в Роспотребнадзор.

Как пояснил эксперт, продавцу может грозить административная ответственность, а при отказе урегулировать спор покупатель вправе подать иск в суд. Закон требует, чтобы сведения о продукции были достоверными и находились в открытом доступе.

– В случае обычной перепродажи продавец обязан предоставить всю информацию о происхождении товара и его потребительских качествах, – подчеркнул юрист.

По его словам, распространение брендом ложных сведений, способных ввести покупателей в заблуждение, может считаться административным правонарушением, а при определенных обстоятельствах – уголовным преступлением. К примеру, в сфере госзакупок нередко встречаются ситуации, когда продукция, заявленная как "отечественное производство", в действительности оказывается китайской. На подобных продавцов следует подавать жалобы в Роспотребнадзор и добиваться возврата денег, подчеркнул правозащитник.