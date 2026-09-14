Бежали на каблуках, а на финише – предложения: в Перми прошел «Забег невест»

В Перми прошел третий традиционный "Забег невест". Старт спортивного праздника состоялся 13 сентября у ТРЦ "Планета" в 9:30. Несмотря на прохладную погоду – температура воздуха была около +12 градусов, – к началу забега дождь закончился. На мероприятие пришли профессиональные спортсмены, любители бега и целые семьи.

Главной особенностью забега стали его участницы. Невесты преодолевали дистанцию в свадебных платьях и спортивной обуви, а некоторые решились бежать даже на каблуках. На финише нескольких спортсменок ждали женихи с романтическими предложениями.

Для участников организаторы подготовили несколько дистанций: взрослые могли пробежать 5 км, дети от 8 до 13 лет – 1330 метров, столько же предстояло преодолеть невестам в свадебных платьях. Еще одна дистанция протяженностью 2,6 км была доступна всем желающим, пишет Properm.ru.