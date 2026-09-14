До первых снегов: какие культуры надо успеть посадить осенью

Климат Югры резко континентальный: уже в октябре ночные температуры легко уходят в минус, а устойчивый снежный покров может лечь раньше календарной зимы. Но именно подзимние посадки дают фору весной: семена проходят естественную стратификацию, а всходы появляются раньше, чем прогреется почва. Для дачников это значит ранний урожай и меньше стресса из-за короткого лета.



Главное правило: сажать нужно до того, как грунт промерзнет, но когда температура стабильно держится около +3...+5°С. Если посеять слишком рано, семена могут прорасти и погибнуть от первых заморозков.



Озимый чеснок сажают за три-четыре недели до устойчивых заморозков – в ХМАО это ориентировочно конец сентября – начало октября. Зубки заглубляют на 6–8 см, между рядами оставляют 20–25 см. Грядку мульчируют торфом или перегноем слоем 5–7 см.



Лук-севок на репку выбирают мелкий, до 1,5–2 см в диаметре. Глубина посадки – 3–4 см, расстояние между луковицами – 8–10 см. Сажать лучше в сухую погоду.



Морковь сеют, когда температура почвы опустится до +2...+3°С – обычно в конце октября. Бороздки глубиной 2–3 см засыпают сухой почвосмесью, сверху мульчируют торфом или компостом.



Петрушку и укроп сеют погуще – на 20–30% больше нормы. Глубина заделки – 1,5–2 см.



Шпинат переносит заморозки до −4...−6°С. Его сеют в слегка подмерзшую почву, расстояние между рядами – 20–25 см.



Тюльпаны и нарциссы высаживают, пока почва еще теплая, но уже остывшая, – в сентябре. Глубина равна трем высотам луковицы, расстояние – 10–15 см.



Крокусы сажают в сентябре на глубину 5–7 см. Они любят солнечные места и рыхлую почву.



Многолетние астры и рудбекию можно посеять под зиму в бороздки глубиной 1–1,5 см.



Грядки готовьте заранее, пока земля мягкая. Запасите рыхлый грунт или торф для засыпки семян и храните его в сарае. Не поливайте после посева – влага провоцирует прорастание. Мульчируйте посадки торфом, компостом или сухой листвой. Выбирайте возвышенные участки и районированные сорта. Об этом пишет Muksun.fm.