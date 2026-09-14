Синоптик раскрыл, где в России еще царит лето

В средней полосе России продолжается бабье лето, а на юге страны температура превышает 30 градусов. При этом часть регионов ждут дожди. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, в средней полосе сегодня +15...+20°С, в арктической зоне около +10°С. На юге по-прежнему не по сезону жарко: в низовьях Волги и на Кубани выше +30°С.

Очаг дождевых облаков, связанный с циклоническим вихрем, сформируется над Северным Причерноморьем. Через несколько дней усилится антициклон, который вытеснит основную часть туч на Кавказ, Прибалтику и Урал.

В Екатеринбурге дожди ожидаются всю неделю. Во вторник осадки ослабеют, температура поднимется до +17°С, в остальные дни – около +14...+16°С.

Усиление антициклона приведет к дополнительному прогреву приземного слоя атмосферы. Наиболее жаркая погода сохранится на юге России. Об этом пишет "РосБалт".