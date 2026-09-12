Врач-терапевт Светлана Мигланова объяснила, как защитить сосуды от закупорки и разрывов с помощью еды. Главная цель профилактики – сохранить артерии чистыми и эластичными.
Для снижения риска инсульта эксперт рекомендует соблюдать четыре правила:
- Ограничьте соль. Максимум – одна чайная ложка в день. Обязательно учитывайте скрытую соль в готовых продуктах (хлебе, сыре). Это поможет избежать скачков давления.
- Откажитесь от вредных жиров. Исключите из меню колбасы, фастфуд и маргарин.
- Выбирайте полезные жиры. Замените вредную еду рыбой, орехами и оливковым маслом.
- Увеличьте долю клетчатки. Ровно половину вашей тарелки должны занимать овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. Клетчатка выводит лишний холестерин и помогает контролировать вес.
Врач подчеркивает: менять рацион за один день не обязательно. Внедряйте полезные привычки постепенно. Для старта достаточно заменить сладкий сок на обычную воду или добавить порцию овощного салата к ужину. Об этом пишет издание "Радио 1".
Фото: magnific.com / magnific