Здоровье

Меню для защиты от инсульта: какие мелкие изменения в рационе спасут сосуды

Россиянам раскрыли, что должно лежать на тарелке, чтобы инсульт обошел стороной.

Врач-терапевт Светлана Мигланова объяснила, как защитить сосуды от закупорки и разрывов с помощью еды. Главная цель профилактики – сохранить артерии чистыми и эластичными.

Для снижения риска инсульта эксперт рекомендует соблюдать четыре правила:

  • Ограничьте соль. Максимум – одна чайная ложка в день. Обязательно учитывайте скрытую соль в готовых продуктах (хлебе, сыре). Это поможет избежать скачков давления.
  • Откажитесь от вредных жиров. Исключите из меню колбасы, фастфуд и маргарин.
  • Выбирайте полезные жиры. Замените вредную еду рыбой, орехами и оливковым маслом.
  • Увеличьте долю клетчатки. Ровно половину вашей тарелки должны занимать овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. Клетчатка выводит лишний холестерин и помогает контролировать вес.

Врач подчеркивает: менять рацион за один день не обязательно. Внедряйте полезные привычки постепенно. Для старта достаточно заменить сладкий сок на обычную воду или добавить порцию овощного салата к ужину. Об этом пишет издание "Радио 1".

Фото: magnific.com / magnific
 здоровье  инсульт  питание  Светлана Мигланова  сосуды Облако тегов