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С 1 марта - только на русском. Обновите вывеску вместе с "ВСЁ про ВСЁ"

Вступил в силу Федеральный закон от 24.06.2025 №168-ФЗ — теперь вся информация для потребителей должна быть представлена на русском языке. Вывески, реклама, сайт, соцсети — под действие закона попадает как онлайн-бизнес, так и офлайн-пространства. Пришло самое время, чтобы проверить свой бизнес или создать совершенно новую вывеску, соответствующую всем требованиям.