Новый фитнес-тренд – смешивание греческого йогурта с соленой рыбой ради белка – безопасен для пищеварения здоровых людей. Диетолог Наталья Павлюк подтвердила в беседе с изданием "Радио 1", что медицинского запрета на сочетание молочных продуктов и рыбы нет.

– Если человек полностью здоров, у него хорошая переносимость и молока и солёной рыбы, то всё будет нормально. Традиционно солёную рыбу в российской диетологии разрешают примерно раз в неделю для относительно здорового человека – граммов 100, – отметила врач.

По словам медика, угрозу несет не сама комбинация продуктов, а возможный избыток соли в рационе. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует полностью отказаться от этого блюда.

Павлюк подчеркнула, что добавление соленой рыбы значительно ускоряет порчу йогурта, поэтому блюдо нужно есть сразу.