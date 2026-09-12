Как рассказал в беседе с "Радио 1" заместитель главного инженера филиала "Северо-Западмособлгаз" Константин Куприенко, для обеспечения безопасности перед наступлением холодов обязательно следует выполнить три действия:

Заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования.

Вызвать специалиста для проверки тяги в дымоходах и вентиляционных каналах.

Пройти инструктаж по безопасному использованию газа в быту.

Категорически запрещено:

Самостоятельно ремонтировать, менять или переустанавливать газовое оборудование (включая замену шлангов на плите), пытаться устранить утечку газа или вмешиваться в работу вентиляции.

– Многим кажется, что здесь такого, но по факту это может привести к серьёзным последствиям. Нельзя пытаться самостоятельно устранить утечку газа и менять работу вентиляции, – предупредил эксперт.

При любых сомнениях в исправности техники необходимо обращаться к газовщикам через горячую линию.

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