Как рассказал в беседе с "Радио 1" заместитель главного инженера филиала "Северо-Западмособлгаз" Константин Куприенко, для обеспечения безопасности перед наступлением холодов обязательно следует выполнить три действия:
- Заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования.
- Вызвать специалиста для проверки тяги в дымоходах и вентиляционных каналах.
- Пройти инструктаж по безопасному использованию газа в быту.
Категорически запрещено:
Самостоятельно ремонтировать, менять или переустанавливать газовое оборудование (включая замену шлангов на плите), пытаться устранить утечку газа или вмешиваться в работу вентиляции.
– Многим кажется, что здесь такого, но по факту это может привести к серьёзным последствиям. Нельзя пытаться самостоятельно устранить утечку газа и менять работу вентиляции, – предупредил эксперт.
При любых сомнениях в исправности техники необходимо обращаться к газовщикам через горячую линию.
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