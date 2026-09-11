Как отметила медик в беседе Pravda.Ru, любимый напиток россиян оказался коварнее десерта. Главная угроза – "жидкие калории" с высоким гликемическим индексом. Растворенный сахар усваивается мгновенно. Это опаснее общей калорийности напитка: в одном стакане растворено до шести кубиков сахара. Регулярное употребление ведет к появлению "кока-кольного животика" и болезням желудка.

Как минимизировать вред:

• Соблюдайте лимиты. При сидячем образе жизни предел – 100–150 мл в сутки. Безопасная норма – полстакана или небольшая банка 2–3 раза в неделю.

– Употреблять сладкую газировку можно, но редко. Например, два-три раза в неделю по полстакана или одну маленькую банку. Но не стоит выпивать большую бутылку за один день – удар жидкими калориями слишком силён для организма, – отметила врач.

• Не пейте натощак. Употребление сладкой воды на голодный желудок многократно усиливает гликемический удар.

• Выбирайте альтернативу. Замените лимонады домашними компотами из яблок или ягод. Добавляйте не больше одной чайной ложки сахара на стакан. Для имитации газировки просто разбавьте готовый компот минеральной водой.