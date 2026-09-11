Как отметил эксперт в беседе с Pravda.Ru, текущее снижение цен вызвано не политикой онлайн-площадок, а критическим положением продавцов, которые вынуждены распродавать остатки перед уходом с рынка.

Главные факты:

• Убытки селлеров: Из-за падения курса рубля и инфляции реальных причин для удешевления импорта нет. При этом маркетплейсы забирают 30–50% стоимости товара за логистику, хранение и продвижение, загоняя поставщиков в минус. Ситуацию усугубляют потери на складах, компенсации за которые пока минимальны.

• Угроза для покупателей: За временной выгодой кроется снижение качества продукции (преобладает масс-маркет с коротким сроком службы). Если банкротства поставщиков продолжатся, с витрин исчезнет привычный ассортимент.

• Изменение правил игры: Для защиты бизнеса готовится закон о платформенной экономике. Он жестко ограничит влияние маркетплейсов на ценообразование продавцов. Параллельно правительство запускает целевую финансовую поддержку для селлеров, пострадавших от форс-мажоров на логистических узлах.

В перспективе рынок ждет оздоровление, но эпоха тотальных распродаж в ущерб производителю подходит к концу.