В беседе с Pravda.Ru эксперт отметил, что хранить личные вещи, мебель, мусор и стройматериалы в подъездах, на лестницах и в лифтовых холлах строго запрещено. Это блокирует пути эвакуации и нарушает нормы пожарной безопасности. Захламление коридоров неизбежно приведет к проверкам инспекторов и штрафам для жильцов.

За состояние закрытых технических помещений (подвалов и чердаков) отвечает управляющая компания (УК). Она обязана ограничить туда доступ и не допускать скопления мусора. За нарушение этих правил УК грозит штраф от 300 тысяч рублей.

Также жильцам необходимо помнить о других ограничениях:

Установка видеокамер в подъезде разрешена только с согласия соседей.

Самовольная высадка растений на придомовой территории может стать поводом для суда.

Любое использование или благоустройство общих площадей нужно утверждать на официальном собрании собственников. В противном случае нарушителям придется оплатить штрафы и возместить расходы на принудительный демонтаж.