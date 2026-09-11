Как отметила медик в беседе с изданием "Абзац", привычка сутулиться во время работы за столом и наклонять голову, глядя в телефон, способна ускорить формирование колец Венеры на шее. Специалист пояснила, что по этой причине горизонтальные линии могут проявляться даже у юных девушек. Кольца Венеры представляют собой анатомическую особенность, которая встречается почти у каждого человека, однако степень ее выраженности различается.

– Что касается факторов, которые могут усугубить состояние, это в том числе и осанка. То есть сидячая работа, неправильное положение телефона, неправильное положение головы будут приводить к тому, что эти кольца будут более видны. И нужно понимать, что с возрастом это тоже более заметно становится просто за счет того, что тонус кожи шеи меняется, – пояснила Котова.

Врач также посоветовала в юности и молодости контролировать положение тела, а телефон или книгу держать перед глазами, чтобы не наклонять голову. Это поможет отложить появление выраженных колец. В зрелом возрасте можно прибегнуть к косметологическим методикам, но сначала стоит проконсультироваться с врачом, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".