"Я бы никогда не рискнула": миколог Кузбасса – об опасности микродозинга мухоморов

Миколог, кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии и природопользования КемГУ Александра Филиппова рассказала журналисту VSE42.RU о том, что происходит при употреблении малых доз мухомора.

По ее словам, сейчас в интернете можно найти много видео, авторы которых рассказывают, что едят мухоморы. Сама Филиппова от такого эксперимента отказалась бы.

– Сейчас есть такое понятие как микродозинг, в интернете куча роликов, где люди едят мухоморы. Но я бы никогда не рискнула это сделать, – рассказала миколог.

Она отметила, что токсины мухоморов – это яды нервно-паралитического действия. Они воздействуют на нервную систему и могут влиять на работу мозга, сердечно-сосудистого и дыхательного центров, а также печени. Кроме того, отравление может сопровождаться обезвоживанием и нарушением работы кишечника.

При этом сторонники микродозинга утверждают, что в небольших количествах такого воздействия якобы не происходит. Однако, по словам биолога, вопрос остается спорным, поэтому рассчитывать на безопасность малых доз не стоит.

– В малых дозах якобы такого эффекта не происходит, но опять же это спорный вопрос. Из моих знакомых микологов все в один голос говорят: нет, мы мухоморы есть не будем, – подчеркнула ученый.

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