В Анжеро-Судженске вынесен приговор, от которого у любого "решалы" за решёткой похолодеет внутри. Местный житель, отбывавший срок в СИЗО-4, годами платил сотруднику изолятора за то, что тот проносил ему запрещёнку – алкоголь и продукты. Теперь за эти "услуги" он получил срок, который перекрыл всё, что он пытался себе устроить за решёткой.

Как установил суд, с августа 2023 по март 2024 года мужчина передал должностному лицу взятку на общую сумму 16 900 рублей. Деньги шли за пронос на режимную территорию запрещённых предметов и продуктов питания – в том числе спиртного – и за выполнение других просьб осуждённого. По сути, за несколько бутылок и мелких передач он купил себе новый десятилетний срок.

В суде фигурант вину не признал. Но его причастность подтвердили доказательства, исследованные в процессе. За дачу взятки за заведомо незаконные действия суд назначил ему 7 лет 11 месяцев колонии строгого режима и штраф 490 100 рублей. А с учётом ранее вынесенного приговора и сложения сроков окончательный итог вырос до 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима – и те же почти полмиллиона штрафа.

Отдельный штрих: взятку в 16 900 рублей суд конфисковал в доход государства до копейки. Теперь эти деньги – в казне, а их бывший хозяин – на строгом режиме.