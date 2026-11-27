В Ленинске-Кузнецком перед судом предстанет 30-летняя местная жительница, уже имевшая проблемы с законом. Её обвиняют в разбое – и жертва ей не чужой человек, а собственная 77-летняя бабушка.

Как выяснили следователи отдела МВД "Ленинск-Кузнецкий", всё началось с того, что пьяная внучка пришла к пенсионерке и обманом выманила её из квартиры. Женщина знала, что бабушка как раз должна была получить пенсию, и пока та отсутствовала, перерыла жильё в поисках денег. Не нашла ничего.

Когда пожилая хозяйка вернулась, начался настоящий кошмар. Обвиняемая стала требовать деньги – и после отказа перешла от слов к делу: схватила бабушку за шею и, угрожая убийством, продолжила давить.

– Испугавшись за свое здоровье, пенсионерка отдала ей 10 000 рублей, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Внучка на этом не остановилась – прихватила ещё и мобильный телефон, собираясь сдать его в комиссионку.

Деньги ушли на личные траты, а смартфон позже вернули законной владелице. В дежурную часть 77-летняя горожанка обратилась сама, рассказав про угрозы и похищение. Полицейские быстро задержали нападавшую – по ходатайству следователя её сразу взяли под стражу.

Дело с собранной доказательной базой уже направлено в суд. По ч. 1 ст. 162 УК РФ "Разбой" фигурантке грозит до 8 лет лишения свободы.