В ряде регионов Сибири ноябрь 2026 года выдался необычным: вместо привычных морозов там установилась плюсовая температура, прошли дожди. В Кузбассе ситуация аналогичная – вместо ноябрьских холодов жители наблюдают плюсовые температуры и осадки в виде дождя.



Синоптик Кемеровского гидрометцентра на примере Кузбасса пояснила, что такие погодные условия связаны с активной циклонической деятельностью. Об этом пишет Om1 Новосибирск.

– Аномалией это назвать нельзя, но сроки устойчивого снежного покрова сдвигаются. На данный момент местами по области есть снежный покров, в основном в горных районах, – сказала эксперт.

Начальник отдела центра гидрометеорологической службы дополнила, что в этом году погодные условия ноября в регионе были характерны октябрю. Однако с 27 ноября в Кузбассе ожидается похолодание.

– Если посмотреть статистику наиболее холодных и тёплых дней за историю метеонаблюдений, то для кемеровчан, например, 25 ноября 1987 года температура достигла отметки в −39 градусов, зато в этот же день в 1994-м повышалась до +4, – резюмировала синоптик.

Напомним, ранее синоптик раскрыла, когда в Кемеровскую область наконец придет зимняя погода.