В Томске получили травмы две девочки четырёх и восьми лет – они пострадали во время представления в цирке шапито. Как сообщают в соцсетях, за дополнительную плату детей катали на подвесных качелях под куполом шатра. В этот момент конструкция с прожекторами сорвалась и упала прямо на аттракцион.

Очевидцы засняли страшный момент на камеру, видео разлетелось по соцсетям.

В областном СК после ЧП возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

– Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Томской области Шерману Д.В. доложить о ходе расследования уголовного дела, – сообщили в СК.

Заместитель директора цирка сообщил корреспонденту "Вести-Томск", что причиной происшествия мог стать дефект веревки, на которой держалась световая конструкция. Руководство уверяет, что перед каждым представлением проходит проверка.

Цирк приехал в Томск из Крыма, выступления планировались до 6 декабря, однако теперь томичи массово сдают билеты.