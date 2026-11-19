Режим НМУ, при котором в воздухе скапливаются вредные примеси, в регионе не снимают уже несколько дней подряд. Как объявили в Минприроды Кузбасса, действие режима было продлено в очередной раз – до 18:00 20 ноября

– На территории городских и сельских поселений Кемеровской области – Кузбасса и г. Кемерово сохраняются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха, – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, предупреждение действует еще с 13 ноября. Отмечается, что ограничения не затрагивали Анжеро-Судженский и Тайгинский городские округа, а также Яшкинский, Яйский, Ижморский, Мариинский, Тяжинский и Тисульский округа.

Ранее мы писали о том, что кемеровчане массово жалуются на качество воздуха: в разных районах города появилась плотная пелена, ухудшилась видимость, а на улицах чувствуется запах гари.

Кроме того, жительница областного центра с тяжелым заболеванием легких рассказала, что ей стало трудно дышать на улице.