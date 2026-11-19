Вчера, 18 ноября, кемеровчанка пожаловалась в чате губернатора на ужасное качество воздуха.

Женщина сообщила, что страдает хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и в тот день с большим трудом добралась домой. Она уточнила, что инцидент произошел в Ленинском районе, в районе кольца.

– У меня (ХОБЛ). Я сегодня с работы до дома еле дошла, вот честное слово, заходила в магазин по пути, чтоб отдышатся, – написала возмущенная горожанка.

ХОБЛ – это хроническое заболевание легких, при котором сужаются дыхательные пути и человеку становится сложнее дышать. Болезнь может сопровождаться одышкой, кашлем и другими нарушениями дыхания.

На жалобу кемеровчанки ответили в Министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса. Там напомнили, что в регионе действует режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Его в очередной раз продлили – теперь он установлен до 18:00 19 ноября.

В министерстве объяснили, что во время НМУ загрязняющие вещества от предприятий, автомобильные выхлопы и дым от печей частного сектора хуже рассеиваются и накапливаются в приземном слое атмосферы. Из-за этого может появляться смог, который иногда сопровождается неприятным запахом.

– На время НМУ рекомендуется без лишней надобности не выходить на улицу, не заниматься на открытом воздухе спортом и тяжелым физическим трудом, стараться не открывать окна в квартирах. Кроме того, автомобилистам рекомендуется сократить по возможности использование личного транспорта, – отметили в ведомстве.

В Минприроды также добавили, что подробную и актуальную информацию о введении и отмене режима НМУ жители могут отслеживать на официальном сайте Кемеровского ЦГМС.

Напомним, накануне кемеровчане массово жаловались на едкий воздух в городе и запах гари.