Сегодня, 18 ноября, постоянный читатель редакции VSE42.RU прислал фотографии, на которых видно, как город скрыт за густым смогом. Кемеровчанин рассказал, что небо выглядит особенно мрачным, а на улице стоит сильный запах гари.

– Особо злое чёрное небо какое-то. Гарью воняет, – поделился впечатлениями мужчина.

Жалобы на качество воздуха появились и в чате губернатора Кузбасса.

Так, один из местных жителей рассказал, что заметил в городе шум и плотную пелену.

– Работаю рядом с Токемом, шум и пелена, видимо как трубы продували, но ОТКУДА на пролетарской??? Ребенка страшно из садика было вести, – написал горожанин.

Другая жительница обратила внимание на то, что из-за смога сильно снижена видимость.

– А что с воздухом в Кемерове сегодня вечером? Из-за выбросов сильно снижена видимость, присутствует неприятный запах, – поинтересовалась она.

– На улице сейчас дышать невозможно в принципе, – поддержал другой комментатор.

О тяжёлой обстановке сообщили и на Южном. По словам местного жителя, там над районом нависла густая мгла.

-На Южном мгла в виде ядовитого облака. Ветра нет, вся копоть с заводов и частного сектора стоит над городом, – написал мужчина.

По словам кемеровчан, в Кировском районе тоже непроглядная завеса.

Напомним, режим неблагоприятных метеорологических условий действует в Кузбассе уже несколько дней, его продлевают раз за разом. В такую погоду загрязняющие вещества хуже рассеиваются в атмосфере и могут накапливаться у поверхности земли.