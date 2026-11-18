Жителям Кузбасса придётся и дальше терпеть едкий смог. Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса в очередной раз продлило режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).

Очередное предупреждение действует 19 ноября 2026 года.

– С 18 ноября 2026 г. с 18 часов до 18 часов 19 ноября 2026 г. на территории городских и сельских поселений Кемеровской области – Кузбасса и г. Кемерово сохраняются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха, – отметили в Министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса.

Этот режим стал для Кузбасса фактически постоянным: его вводят с 13 ноября, и ведомство вынуждено продлевать его практически ежедневно из-за установившегося безветрия и морозной погоды. Такие условия создают "крышку" из холодного воздуха, которая не даёт дыму от заводов и выхлопам машин рассеиваться. Всё это скапливается в приземном слое, которым мы дышим.