Если есть яичницу изо дня в день, можно повысить риск сальмонеллеза или онкологических заболеваний, рассказал NEWS.ru Александр Умнов, старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения. Как пояснил специалист, дело в том, что яйца не всегда достаточно прожаривают.

– Яйца представляют собой ценный источник питательных веществ, включая широкий спектр микроэлементов. Однако высокое содержание жиров может способствовать накоплению интерстициального жира в органах. При недостаточной термической обработке, например при употреблении жидкой яичницы с хлебом, существует риск заражения сальмонеллезом, – сказал медик.

Для готовки нередко берут дешевые растительные масла (например, подсолнечное). Жарка яиц на них особенно с добавлением бекона и колбасы, может повысить риск онкологических заболеваний, предостерег Умнов.

Еще один момент, на который обратил внимание хирург, – высокое содержание холестерина в яйцах: людям с гипертонией это может навредить. По словам специалиста, привычка часто есть яичницу и омлет на завтрак также способна ускорить развитие атеросклероза, из-за которого артерии сужаются, а кровообращение ухудшается.

Яйца привыкли считать продуктом для завтрака, но их вполне уместно есть и вечером. Они могут стать частью ужина, нацеленного на хороший сон. Об этом рассказала диетолог Самина Каллу, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на Real Simple.