Как отметила медик в беседе с изданием "Газета.Ru", грамотно подобранный утренний прием пищи позволяет дольше не чувствовать голода и следить за тем, сколько вы съедаете за день.

Как пояснила специалист, на вес влияют суммарная калорийность питания и то, из чего состоит рацион. Завтрак из полезных продуктов тоже легко сделать чересчур калорийным, если без меры класть орехи, масло, сыр, мед или сухофрукты.

– Чтобы сытость сохранялась дольше, завтрак должен содержать белок, клетчатку и небольшое количество жиров. Белок переваривается медленнее и помогает контролировать аппетит, а клетчатка увеличивает объем пищи. Цельнозерновые продукты обычно насыщают лучше очищенных круп и белого хлеба, – рассказала Устинова.

Хорошим решением, по мнению диетолога, станет каша из цельной крупы. Чтобы добавить белка, овсянку или гречку стоит подать с молоком, натуральным йогуртом или творогом. Разнообразить вкус помогут фрукты, ягоды и немного семян либо орехов. А вот от каши быстрого приготовления с добавленным сахаром сытость обычно проходит быстрее, чем от обычной крупы.