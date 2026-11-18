Врач-терапевт и диетолог Елена Устинова рассказала, чем позавтракать, чтобы долго не хотелось есть. По ее словам, для сытного начала дня нужны белок, клетчатка и немного жиров.
Как отметила медик в беседе с изданием "Газета.Ru", грамотно подобранный утренний прием пищи позволяет дольше не чувствовать голода и следить за тем, сколько вы съедаете за день.
Как пояснила специалист, на вес влияют суммарная калорийность питания и то, из чего состоит рацион. Завтрак из полезных продуктов тоже легко сделать чересчур калорийным, если без меры класть орехи, масло, сыр, мед или сухофрукты.
– Чтобы сытость сохранялась дольше, завтрак должен содержать белок, клетчатку и небольшое количество жиров. Белок переваривается медленнее и помогает контролировать аппетит, а клетчатка увеличивает объем пищи. Цельнозерновые продукты обычно насыщают лучше очищенных круп и белого хлеба, – рассказала Устинова.
Хорошим решением, по мнению диетолога, станет каша из цельной крупы. Чтобы добавить белка, овсянку или гречку стоит подать с молоком, натуральным йогуртом или творогом. Разнообразить вкус помогут фрукты, ягоды и немного семян либо орехов. А вот от каши быстрого приготовления с добавленным сахаром сытость обычно проходит быстрее, чем от обычной крупы.
Другой удачный вариант – сочетание яиц и овощей. К омлету, яичнице или вареным яйцам подойдут зелень, помидоры, сладкий перец и кусочек цельнозернового хлеба. Но превращать бекон, сосиски и щедрую порцию сыра в ежедневное дополнение не стоит: с ними в завтраке оказывается слишком много соли и насыщенных жиров.
Можно остановиться и на твороге либо натуральном йогурте без добавленного сахара, дополнив их фруктами, ягодами и семенами. Выбирая готовый продукт, смотрите не только на процент жирности – состав тоже важен. В йогуртах с фруктовыми добавками, глазированных сырках и десертах из творога нередко бывает немало сахара, отметила врач.
Тем, кто больше любит несладкие завтраки, Устинова предложила бутерброд на цельнозерновом хлебе с овощами и запеченной птицей, рыбой, яйцом, творожным сыром или хумусом. Такое сочетание, как правило, позволяет дольше оставаться сытым, чем хлеб с колбасой или кофе с булочкой.
К менее подходящим вариантам специалист отнесла хлопья с сахаром, выпечку, печенье, сок и кофе, в который добавлен сироп. Белка и клетчатки в них зачастую мало, так что желание перекусить может появиться довольно быстро. Кроме того, сок уступает целому фрукту по способности насыщать и содержит свободные сахара.
Лучше всего собрать завтрак из источника белка, цельнозернового продукта или овощей, добавив умеренную порцию полезных жиров. Дольше не испытывать голод и следить за питанием помогает именно их сочетание, а не какой-то отдельный продукт с пометкой "диетический", подытожила Устинова.