Поиски пропавших часто проходят в лесах и на труднодоступных территориях. Транспорт критически важен, чтобы оперативно добраться до места, доставить оборудование и организовать работу групп.

Авито запустил новый механизм поддержки в разделе #яПомогаю на лендинге "ЛизаАлерт". Владельцы транспорта могут предложить внедорожники и пикапы, микроавтобусы и минивэны, а также квадроциклы, багги и снегоходы.



– Добрых дел должно быть больше, и ЛизаАлерт – яркий пример этому. Наша команда очень сильно переживает за всё, что делает ЛизаАлерт. Любая задача, которая приходит к нам от отряда, всегда берётся в приоритет нашими командами. Это большое счастье, что мы можем быть сопричастными и помогать в таком критически важном деле, – отметила PR-директор Авито Ульяна Смольская.

Первым шагом стала передача восьми автомобилей высокой проходимости от Авито Авто и партнёров. Авито предоставил УАЗ Patriot, ещё семь машин передали дилеры в Санкт-Петербурге, Уфе, Ставрополе, Ижевске, Твери, Оренбурге и Улан-Удэ.