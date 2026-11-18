В рамках XII Межрегионального форума поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Авито совместно с партнёрами-автодилерами передал добровольцам восемь автомобилей высокой проходимости в Москве и регионах России. Теперь помочь автотехникой может каждый: частные автовладельцы и компании могут передавать автомобили и внедорожную технику через специальный лендинг помощи отряду. Также пользователи Авито могут перевести любую сумму на приобретение техники и инвентаря для поисковиков.
Поиски пропавших часто проходят в лесах и на труднодоступных территориях. Транспорт критически важен, чтобы оперативно добраться до места, доставить оборудование и организовать работу групп.
Авито запустил новый механизм поддержки в разделе #яПомогаю на лендинге "ЛизаАлерт". Владельцы транспорта могут предложить внедорожники и пикапы, микроавтобусы и минивэны, а также квадроциклы, багги и снегоходы.
– Добрых дел должно быть больше, и ЛизаАлерт – яркий пример этому. Наша команда очень сильно переживает за всё, что делает ЛизаАлерт. Любая задача, которая приходит к нам от отряда, всегда берётся в приоритет нашими командами. Это большое счастье, что мы можем быть сопричастными и помогать в таком критически важном деле, – отметила PR-директор Авито Ульяна Смольская.
Первым шагом стала передача восьми автомобилей высокой проходимости от Авито Авто и партнёров. Авито предоставил УАЗ Patriot, ещё семь машин передали дилеры в Санкт-Петербурге, Уфе, Ставрополе, Ижевске, Твери, Оренбурге и Улан-Удэ.
Авито и "ЛизаАлерт" сотрудничают с ноября 2021 года. За это время компания передала более 2,5 тысячи единиц инвентаря, два штабных автомобиля, три беспилотника и 110 радиостанций. На оборудование направлено 35,6 млн рублей, из которых более 10 млн – в 2026 году.
Авито Путешествия помогают добровольцам находить жильё: размещено более 1200 поисковиков в 470 населённых пунктах, в том числе 399 в 154 городах в 2026 году.
По словам Григория Сергеева, руководителя отряда "ЛизаАлерт", в регионах остро не хватает транспорта. Новая возможность на лендинге позволяет передавать автомобили напрямую отряду.
– Для нас автомобиль – это не просто техника. Это возможность быстрее добраться до места поиска, привезти больше добровольцев и доставить группу туда, куда раньше мы не могли попасть. Не менее важна помощь "Авито Путешествий": после работы в лесу человек может принять душ, высушить одежду, выспаться и снова присоединиться к поиску. Размещение помогает и нашему обучению – опытные участники отряда приезжают в другие регионы и делятся знаниями с местными командами. Спасибо "Авито" за системную поддержку, которая помогает нам работать быстрее и становиться профессиональнее, – сказал Григорий Сергеев.