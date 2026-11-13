"Что с медициной?!": врачи поехали к кузбассовцу, когда от него уже отвалились куски 18+

В Юрге горожане добились выезда врача на дом с помощью жалобы в соцсетях. Так, накануне появился пост в паблике "Инцидент Юрга" о 67-летнем мужчине, перенёсшем инсульт. Автор утверждает, что больница не смогла прислать участкового, ссылаясь по телефону на то, что или нет врача, или не хватает бензина.

– Что с медициной?! Почему такое бездействие к такому пациенту? Вы просто представьте себя на его месте. Может, тогда вы приедете и назначите лечение, – сокрушается автор.

На опубликованных кадрах запечатлены чудовищные дефекты, похожие на язвы или пролежни – от мужчины буквально отваливаются куски плоти.

Юргинская городская больница в пятницу, 13 ноября, отреагировала на пост. Сначала сообщила, что её транспорт работает в штатном режиме, бензина хватает, а также заверила, что за каждым адресом закреплён участковый. А спустя ещё час пообещала отправить врача на спасение мужчины.