"Часть моста снесло": на территории в Кузбассе экстренно ввели спецрежим

Администрация Мариинского муниципального округа сообщила, что на территории села Таёжно-Михайловка ввели режим "повышенной готовности". Это связано с ситуацией на реке и невозможностью организовать безопасную переправу.

Накануне в мэрии рассказали, что из-за подъёма воды и шугохода пострадал мост.

– Во второй половине дня из-за подъёма реки шугоходом подрезало сваи моста через реку Кия, вследствие чего снесло часть моста, – сообщили в администрации.

Все работы по восстановлению моста приостановили до снижения уровня воды.

По данным МЧС, сейчас на реке сохраняется высокий уровень воды и продолжается шугоход. Поэтому организовать лодочную переправу пока невозможно.

Переход через реку станет доступен после обустройства ледовой переправы. Сразу после её открытия возобновят и автобусный маршрут.

Власти подчеркнули, что следят за ситуацией и будут оперативно информировать жителей об изменениях. Людей просят быть осторожными и не выходить на реку – сейчас это особенно опасно.

Если вы стали свидетелем происшествия на воде – немедленно звоните: в ЕДДС по телефону 5-18-10 или по единому номеру экстренных служб 112.

Напомним, ранее в другом округе Кузбасса ввели экстренный режим из-за буйства реки.