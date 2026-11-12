"Часть моста снесло": на территории в Кузбассе экстренно ввели спецрежим

В селе Мариинского округа ввели режим "повышенной готовности" из-за буйства реки и проблем с переправой.
Администрация Мариинского муниципального округа сообщила, что на территории села Таёжно-Михайловка ввели режим "повышенной готовности". Это связано с ситуацией на реке и невозможностью организовать безопасную переправу.
Накануне в мэрии рассказали, что из-за подъёма воды и шугохода пострадал мост.
– Во второй половине дня из-за подъёма реки шугоходом подрезало сваи моста через реку Кия, вследствие чего снесло часть моста, – сообщили в администрации.
Все работы по восстановлению моста приостановили до снижения уровня воды.
По данным МЧС, сейчас на реке сохраняется высокий уровень воды и продолжается шугоход. Поэтому организовать лодочную переправу пока невозможно.
Переход через реку станет доступен после обустройства ледовой переправы. Сразу после её открытия возобновят и автобусный маршрут.
Власти подчеркнули, что следят за ситуацией и будут оперативно информировать жителей об изменениях. Людей просят быть осторожными и не выходить на реку – сейчас это особенно опасно.
Если вы стали свидетелем происшествия на воде – немедленно звоните: в ЕДДС по телефону 5-18-10 или по единому номеру экстренных служб 112.
Напомним, ранее в другом округе Кузбасса ввели экстренный режим из-за буйства реки.